Gifdozen zonder gif bij Asterdplas

Rond de Asterdplas barst het niet alleen van gevarieerd gevogelte, er huizen ook ratten. Om die reden zou er rattengif liggen bij de Asterdkraag. Niet fijn als je je hond uitlaat. Hartje Breda ging op onderzoek.

Lichte consternatie in de Haagse Beemden. En dan vooral bij de bewoners in de buurt van de Asterdplas. Op Facebook verschijnt de waarschuwing dat er rattengif ligt bij de containers aan de Asterdkraag. Pal aan het water. ‘Let daarom goed op als je met je hond daar langsloopt’, waarschuwt Lars Hobma, de beheerder van pagina Project Asterd. “We hebben een buurtapp, daarop kwam ik het tegen”, vertelt Hobma, zelf ook in het bezit van een hond.

Geruchten dat het om een particulier initiatief gaat en dat het gif op het gras bij het talud gestrooid is, blijken niet te kloppen. Bij de containers (twee voor glas, één voor plastic) op de hoek van de Asterdkraag staan wel enkele zwarte plastic dozen met een doodshoofd erop en de volgende tekst: ‘Attentie VERGIF voorzichtig. Dierenplaagbestrijding Breda. Werkzame stof: bromadiolon 0,005 %.’

“Dat had de gemeente dan wel eens beter mogen communiceren met de bewoners”, klaagt een vrouw op Facebook.

Ter plekke laat Angeline Wagenaars net haar schattige Australische labradoodle uit. Ze weet van niks. “Goed dat u het zegt, ik loop toch maar even met een boogje om die containers heen.” Zelf heeft ze thuis geen last van ratten, maar ze weet dat anderen uit de buurt ze wel gesignaleerd hebben.

Inmiddels komen tientallen eenden, hoentjes en ganzen vanaf de plas op de mensenstemmen af. Denken natuurlijk dat we brood komen strooien. Als ze nou maar niet aan die gifdozen gaan knabbelen…

Een belletje met de gemeente werkt geruststellend. Voorlichter David Slager meldt: “Er zit géén vergif in die dozen. Die stickers kloppen niet meer, die moeten we vervangen. Sinds 1 januari van dit jaar mag er geen vergif meer gebruikt worden, ratten- of muizenoverlast moet eerst met klemmen bestreden worden. In die dozen zitten steeds twee klemmen.”

Loos alarm dus. Maar had de buurt niet beter voorgelicht moeten worden? “Als er een serieuze plaag is wel. Maar in een geval als dit is het niet gebruikelijk om de hele buurt te informeren over die paar dozen”, aldus Slager.

Bij deze dan. U kunt met een gerust hart uw hond uitlaten. Pas alleen wel op voor de glasscherven.

