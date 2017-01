Hartje Breda: Vakantiesfeer in de Grote Kerk

BREDA - Vakantiebeurs voor Bijzondere Reizen is neergestreken, talloze standjes met informatie bezetten de gehele kerk – toeristen die toevallig dit weekend in Breda vertoeven, kunnen onze trots van binnen dan ook niet in optima forma bewonderen.

Vakantiebeurs in de Grote Kerk Je zou onze Grote Kerk zonder enige gêne een toeristische trekpleister kunnen noemen. Dit weekend kun je je binnen echter oriënteren op verre reizen naar de meest afgelegen gebieden. De Kazachstan, Kirgizië, Nepal, Bali, Iran, Australië of Tanzania: vele reisbureaus bieden tijdens de beurs hun expertises aan. Zo is Margreet Versteijlen van VNC Asia Travel verzot op Azië. ,,Onlangs werd ik gevraagd of ik voor een groep een écht verrassende reis wilde samenstellen. Ik koos voor Oezbekistan, Kirgizië en Turkmenistan. Ik kende het ook niet, maar het bleek fantastisch.” Versteijlen verbaasde zich over de prachtige vorm van de Islam in Oezbekistan, in Kirgizië werd ze geraakt door de ruige natuur, in Turkmenistan door de woestijn, met daarin de zogenaamde Poort naar de Hel.

Op de Vakantiebeurs lopen zowel jongeren als ouderen rond. Zo reizen de 26-jarige Maartje van de Meeberg en de 25-jarige Rick van Uum uit Utrecht graag. ,,We kwamen hier blanco heen, maar zijn geënthousiasmeerd geraakt over Kazachstan en Ethiopië. We noemen onszelf reizigers, geen toeristen. Willen geen aapjes kijken, maar ons echt onderdompelen in een andere cultuur. De wereld is zo prachtig, vooral in Nepal vonden we een gebied dat nog niet door toerisme is aangeraakt. Dan kom je in een écht andere wereld. De vrees is dat die hele bijzondere plekjes steeds schaarser worden.”

De grote droom van Antoine en Wilma is Patagonië. ,,Maar dat kost toch al snel 10.000 euro, we twijfelen daar toch over.” Het gepensioneerde architectenechtpaar uit Molenschot heeft een grote voorliefde voor lange wandelingen. ,,Met Peru tot nu als hoogtepunt. Het is daar hoog en laag, droog en vochtig, ruige natuur en kaal, bijzonder afwisselend. Dat willen we graag: een mix van natuur, cultuur en onder de mensen kunnen zijn. En natuurlijk de architectuur uit hele andere landen bewonderen.” De twee willen vooral wandelen en zijn naar de beurs gekomen om informatie te vergaren over de mogelijkheden. “Want door te wandelen -soms door onherbergzaam gebied- word je keer op keer verrast. Daar halen we zoveel levensvreugd uit, we staan keer op keer versteld van de schoonheid van de aarde.”

De Vakantiebeurs voor Bijzondere Reizen is morgen van 10:00 – 18:00 geopend, tickets aan de deur kosten €12,90