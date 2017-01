Halve liter GHB in de koelkast: eis 15 maanden

BREDA - ,,Als ik aardappelen ga halen en iemand anders vraagt mij ook een zak mee te nemen, dan doe ik dat." Zo ongeveer ziet een 40-jarige Bredanaar het. Hij wordt verdacht van handel in GHB.

Volgens getuigen zou de man vanuit zijn woning hebben gedeald in GHB en speed. Bij een inval op 31 mei vorig jaar trof de politie onder meer een halve liter GHB in de koelkast aan.

De Bredanaar kocht naar eigen zeggen het spul voornamelijk voor zichzelf en zijn vrouw. Hij schafte dan meestal voor acht tientjes een liter aan bij 'de jongens'. En als goede bekenden daarom vroegen nam hij wel eens wat meer mee.

Volgens de aanklacht verkocht hij de drugs door in kleine hoeveelheden van 125 ml voor 25 euro. Met winst dus, en dat is handel. De verdachte zegt dat hij hooguit een of twee keer per maand iets 'doorgaf' aan kennissen die omhoog zaten. ,,Als ik zelf een kleine hoeveelheid koop, moet ik daar toch ook wat meer voor betalen?"

In de woning vond de politie ook een jerrycan met chemicaliën. Spul dat bekend is als velgenreiniger en algenverwijderaar. Het kan echter ook een grondstof zijn voor GHB. ,,Ik heb een paar honden en een jacuzzi, ik gebruik het als schoonmaakmiddel," pareerde de man. Volgens de officier van justitie heeft de Bredanaar langer en vaker GHB doorverkocht dan hij zelf doet voorkomen. Maar ze erkent dat de omvang van de handel moeilijk is vast te stellen. Niettemin eist ze vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk.

Uitspraak over twee weken.