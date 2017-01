article

BREDA - Wassila Hachchi spreekt voor het eerst sinds haar campagne voor Hillary Clinton in Amerika. Over haar wachtgeld zegt ze tegen de Volkskrant: "ik houd me aan de regels van de politiek en dat zijn regels die ik niet zelf verzonnen heb en die voor alle politici gelden dus ook voor mij."

Hachchi spreekt voor het eerst sinds vertrek over wachtgeld 'ik houd me aan de regels'

