Grote drukte tijdens Klunen in Breda

BREDA - In de Bredase binnenstad wordt weer volop gekluund. De zachte temperaturen zorgden ervoor dat het al vroeg druk was.

De Klûntocht is een verkenning langs de elf Friese steden. De verschillende cafés op en rond de Grote Markt zijn daarom voor een dag omgedoopt tot Friese bezienswaardigheden of andere bekende plaatsen. In totaal zijn er inmiddels 24 gelegenheden die zich bij de Bredase Klûntocht hebben aangesloten. De deelnemers worden uitgenodigd in elf van deze Friese stempelposten hun stempel te halen waarna traditiegetrouw aan het eind in de Frieslandhal een volle “klûnkaart” ingeruild kan worden voor het unieke klûnkruisje.

De Klûntocht wordt opgeluisterd door een groot aantal goede en gezellige carnavalskapellen. Jaarlijks doen zo’n 5.000 feestelijk uitgedoste deelnemers de volledige tocht om naderhand hun klûnkruisje als blijvend aandenken mee naar huis te kunnen nemen.

De Klûntocht is om 13.30 uur begonnen waarna er tot 18.00 uur “gekluund” kan worden.