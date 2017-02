Grootste mediaproductie ooit, Bredase ontwerper trots op Horizon Zero Dawn: ‘Eindelijk is het klaar’

BREDA/VALKENSWAARD - Een steentje bijdragen aan een van de grootste Nederlandse mediaproducties aller tijden. Misja Baas uit Breda en Angie Smets uit Valkenswaard voelen zich ontzettend vereerd dat ze deel mochten uitmaken van de ontwikkeling van Horizon Zero Dawn. De nieuwste openwereldgame voor de PlayStation 4 is maandag bedolven onder de lovende kritieken. “We hebben jarenlang naar deze dag uitgekeken.”

Horizon Zero Dawn komt uit de koker van het Nederlandse Guerrilla Games, een bedrijf met meer dan 250 werknemers in dienst. Zij werkten de afgelopen zes jaar met man en macht aan het spel, dat volgende week in de winkelrekken komt te liggen.

'Ons grootste project ooit'

Volgens Smets zijn er enkele tientallen miljoenen euro’s met de ontwikkeling gemoeid. “Het is ons grootste project ooit”, vertelt ze trots. Als producent neemt zij de zakelijke leiding op zich. “We hebben echt kei hard gewerkt om van Horizon een onvergetelijke ervaring te maken."

Art-director Misja Baas uit Breda knikt instemmend. “We hebben nog nooit met zoveel getalenteerde mensen aan een game gewerkt”, zegt hij. “Dat zie je ook wel aan het eindresultaat. Tijdens de ontwikkeling wisten we al dat we met iets heel bijzonders bezig waren. Dat dit zomaar eens onze belangrijkste game ooit kon gaan worden.”

Horizon: Zero Dawn krijgt fantastische cijfers. Toch wel een beetje trots op Guerrilla Games. Knappe prestatie! — Roel Wijts (@GPRoel) 20 februari 2017

'Een heel spannend moment'

Alles wijst erop dat Horizon Zero Dawn inderdaad de meest succesvolle Nederlandse game ooit wordt. De afgelopen weken hebben diverse grote kranten en gerenommeerde gamemedia zich op het spel gestort. De reacties zijn unaniem: dit is een van de beste games die tot nu toe op de PlayStation 4 is uitgekomen. “Vanochtend was een heel spannend moment, want dan kom je er na al die jaren achter hoe de wereld over je product denkt”, zegt Smets.

De hoge cijfers vlogen de medewerkers om de oren. “Dat voelt natuurlijk als een opluchting, al hadden we het wel een klein beetje zien aankomen”, zegt Baas. “De reacties in aanloop naar de release waren namelijk al geweldig.”

De Bredanaar was als art-director verantwoordelijk voor het ontwerp van bepaalde levels. “Ik heb de ondergrondse levels ontworpen”, vertelt hij trots. “Ik hoop dat de spelers ze tof vinden. De omgevingen zijn donker en duister, een toffe mix van sci-fi en apocalyps."

Tekst gaat verder onder deze video

'Verbijsterend mooi'

Vooral de grafische kwaliteit en de kleurrijke spelwereld van Horizon Zero Dawn wordt door gamejournalisten geroemd. Grensverleggend en verbijsterend mooi, schrijven sommigen zelfs. “Die reacties lezen wij natuurlijk ook en dat doet ons goed”, zegt Baas.

Horizon Zero Dawn speelt zich af in een futuristische, postapocalyptische wereld waar kleine groepen mensen in primitieve jagerstammen leven. Zij moeten overleven in een wereld waar mechanische dinosaurussen de baas zijn.

“We proberen bij Guerrilla altijd iets nieuws te doen”, legt Smets uit. Baas: “Dat heeft een levendige en unieke wereld opgeleverd waar gamers graag in willen vertoeven.”

Wauw, het regent goede reviews voor de Nederlandse game #HorizonZeroDawn. Hier een 9,5 van @Polygon bijvoorbeeld. https://t.co/qaCNxRQiQC — Bart Breij (@Scarbir) 20 februari 2017

'Toe aan vakantie'

Wat de grootste uitdaging was voor de Brabanders? “Ons bedrijf is met Killzone bekend geworden. Dat is een schietspel met een lineair karakter. Horizon is een openwereld rpg waar spelers vrij zijn om de wereld op hun manier te verkennen. Dat vraagt om een totaal andere aanpak. Het was voor ons best pittig om opeens in een ander genre te werken”, zegt Smets. “Maar als je eenmaal alle puzzelstukjes in elkaar ziet vallen, dan maak je je daar helemaal geen zorgen meer om.”

Er komen volgens de Brabanders veel talentvolle ontwerpers uit de provincie. De game-opleiding in Breda blijkt een ware kweekvijver voor jong talent. "Guerrilla heeft een uitstekende relatie met de NHTV in Breda. Veel stagiaires doen hier ervaring op. Een aantal heeft bij ons zelfs een contract gekregen."

Guerrilla Games heeft 250 werknemers uit verschillende landen in dienst en is daarmee met afstand de grootste gamestudio van Nederland. Voor de ontwikkeling van Horizon Zero Dawn heeft het bedrijf hulp ingeroepen van internationale bedrijven. De afgelopen jaren zijn Smets en Baas dan ook de hele wereld overgegaan. “Het waren mooie, maar drukke jaren. Ik ben nu vooral toe aan vakantie”, besluit Baas lachend.