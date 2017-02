Grôtste Mââuwert verkiezing onverminderd populair in Breda

BREDA - In de grote zaal van de Mezz werd afgelopen zondag voor de 13e keer de Grôtste Mââuwert verkiezing gehouden. Tijdens de grappentapwedstrijd werd zoals gewoonlijk zowel lokale zaken als nationale gebeurtenissen op de hak genomen. Net als vorig jaar was de zaal zo goed als uitverkocht.

Het evenement lijkt hiermee, in tegenstelling tot andere carnavalstraditie, weinig aan populariteit in te boeten.



"Patricia Paay, waarom zet iedereen haar altijd zo in de zeik?" De eerste grap van de dag over de sekstape van de zangeres valt in goede aarde bij het publiek. Op het podium staat de 19-jarige Cheyenne de Laat als Patries Advies. Volgens kenners een rijzende ster binnen de tonpraatwereld.

Iemand die al langer meedraait in de ton is Trea van Kuijk. Ook zij zal straks het podium beklimmen als Lieske van het Frietkot. Al 11 jaar lang treedt Van Kuijk op met diverse typetjes. Vanaf het eerste moment dat ze op het podium stond wist van Kuijk dat ze haar roeping had gevonden. "Tonpraten is als een ziekte, wanneer je er aan verslaafd raakt kom je er niet meer van af."

Volgens van Kuijk is het voor een vrouw wel een stuk moeilijker om grappig te zijn in de ton dan voor een man. "Een mannelijke tonprater kan het altijd over sex hebben en is dan stoer, bij een vrouw wordt dat al gauw als ordinair gezien." Van Kuijk merkt dat het na 11 jaar wel moeilijker is om nieuwe personages te verzinnen, toch moet ze voorlopig nog niet aan stoppen denken. "Zolang ik leut heb ga ik door, er is al genoeg chagrijn in de wereld."

In het publiek zit Trudy Roks. Ze gaat elk jaar naar de Grôtste Mââuwert verkiezing. Voor de humor, maar ook vooral om te luisteren naar mensen die Bredaas praten. "Heerlijk die Bredase taal, het bekt lekker en de humor is daardoor ook echt van hier." Roks merkt in haar omgeving dat mensen steeds minder in dialect praten. "Mijn kleinkinderen kunnen alleen nog maar netjes Nederlands praten van de tv, dat vind ik wel jammer." Roks hoopt dan ook dat de verkiezing nog vele edities mag krijgen.

Tijdens de pauze loopt organisator Frans Schoester zichtbaar tevreden door de gang van de Mezz. De Grôtste Mââuwert verkiezing noemt hij zonder bescheidenheid het leukste voorfeestje van carnaval.

"Het is absoluut een topevenement met tonpraters van hoog niveau."