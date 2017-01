Ginneken krijgt voor het eerst een carnavalsoptocht

BREDA - Het Ginneken krijgt dit jaar voor het eerst een eigen carnavalsoptocht. Carnavals Club De Blauwe Kei en Stichting Ginnekens Carnaval 't Lest Ogenblik slaan daarvoor de handen ineen. De optocht trekt op zaterdag 25 februari door het Ginneken.

Twee grote wagens hebben hun deelname al toegezegd, evenals een aantal groepen. ,,Het is een uitbreiding van de tocht die De Blauwe Kei al jaarlijks houdt'', laat Koen Melis, voorzitter van 't Lest Ogenblik, weten. ,,Nu trekken we hem door heel het Ginneken. Een verrijking voor het carnaval hier.'' Hij hoopt dat de optocht breed wordt opgepakt in het Ginneken, door zowel deelnemers als het publiek.

De Baron en zijn complete gevolg zijn in elk geval van de partij. Zij lopen vooraan mee in de optocht. Op het bordes van het oude stadhuis van het Ginneken zullen ze de optocht verder aanschouwen en vervolgens weer achteraan aansluiten. Na afloop reikt de Baron de prijzen uit in Gemeenschapshuis Erasmus.

Om 12.30 uur stellen de wagens zich op, de optocht begint om 13.11 uur vanaf de Erasmus weg. Vervolgens trekt die langs De Lange Bedde, Blauwe Kei, Groene Woud, Fatimastraat, Valkeniersplein, Dillenburgstraat, Ginnekenweg, Ginnekenmarkt, Raadhuisstraat om te eindigen op het Schoolakkerplein.

De optocht is verdeeld in verschillende categorieën: wagens en groepen, paren en individuen, en kinderen. De Blauwe Kei en de Spoedjes hebben hun deelname in de categorie wagens al toegezegd, maar de organiserende verenigingen hopen op nog veel meer deelnemers. Inschrijven voor de optocht kan al via de website van De Blauwe Kei. Later kan het ook, op vrijdag 24 februari is er een aanmeldavond, tussen 20.30 en 21.30 uur in het Erasmushuis. Aansluitend vind daar het Bouwersbal plaats. Inschrijving is gratis.