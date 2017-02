'Gezinnen soms te lang onder de hoede van CJG'

BREDA - De naam van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in twee jaar tijd snel gegroeid, 'maar de capaciteit is niet altijd toereikend'. Dat zegt Omar Sirre, coach en preventiemedewerker bij het CJG in Breda, in gesprek met wethouder Patrick van Lunteren.

Sirre ziet de nieuwe aanpak van jeugdhulp aanslaan. ,,Maar aan de voorkant hebben we extra handen nodig, voor preventie. Hoe eerder we een probleem oppakken, hoe kleiner het wordt.''

Specialistische hulp

Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft sinds 2015 de jeugdzorgtaken van de landelijke overheid overgenomen. Het pallet van jeugdhulp van de gemeentelijke organisatie is sindsdien vergroot. Het CJG biedt hulp bij opvoeden, maar is er ook voor meer specialistische hulp. Vanwege die extra taken is de druk op het centrum toegenomen, ziet Sirre.

,,De bedoeling is dat we uiteindelijk minder specialistische hulp hoeven te bieden, dat we het probleem aan de voorkant al in de kiem smoren. Maar zover zijn we nog niet.'' Binnen het huidige budget is het echter lastig meer betaalde krachten aan te trekken, weet Van Lunteren. Het CJG krijgt geld vanuit Den Haag, en daar moet het van draaien. Dat moet ook mogelijk zijn, meent Van Lunteren. ,,Gezinnen zijn soms te lang onder de hoede van het CJG. Als het kan, moeten ze eerder losgelaten worden.''

Dat erkent Sirre. ,,Maar hulpverleners hebben nu eenmaal de neiging om hulp te verlenen. We hebben het hele scala aan hulpverleners nodig. Zowel aan de voor- als aan de achterkant is behoefte aan expertise. Als je naar de rechter gaat, moet je weten welke stappen je moet doorlopen.''

Structureel

Toch spreken de twee allerminst van kommer en kwel. Ongeveer 150 vrijwilligers zetten zich structureel in voor het CJG. ,,Ik verbaas mezelf over hoe dat gaat'', zegt Sirre. ,,Laatst was een vrijwilligersbijeenkomst. Als je dan ziet wat er allemaal staat, daar word je blij van. Vrijwilligers worden gezocht, begeleid en opgeleid. Maar vrijwillig is niet vrijblijvend, zeker niet in de jeugdhulp. Het gaat om structurele ondersteuning. Je moet weten dat iemand beschikbaar is.''

Daarom is het mooi dat zoveel vrijwilligers zich aansluiten bij het CJG, vult Van Lunteren aan. ,,Ze doen iets wat ze graag doen, maar bouwen zelf ook een netwerk op. Dat spreekt aan.''