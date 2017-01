article

BREDA - Bij de Primera in het winkelcentrum Heksenwiel in Breda is vrijdagavond een gewapende overval gepleegd. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen.

Gewapende overval op Heksenwiel in Breda

