Gestolen pup 'Bikkel' van zorgboerderij teruggevonden in Breda, verdachte opgepakt

Eén van de vier zeldzame puppy's die woensdagnacht werden gestolen bij zorgboerderij De Mekkerbek in Baarle-Nassau, is teruggevonden. Agenten hebben een 22-jarige verdachte opgepakt. Dat meldt de politie zondagavond.

Politieam Markdal in Breda kreeg een belangrijke tip en heeft daarna in de wijk Tuinzigt één van de gestolen pups gevonden. De verdachte is ter plekke aangehouden. Eigenaresse Rachel van Beek is zondagavond meteen in de auto gesprongen om het hondje in Breda te identificeren. "Ik was op een feestje en had opeens 27 gemiste oproepen", vertelt ze. "Gelukkig kon mijn schoonmoeder nog rijden."

Goede gezondheid

Het gaat goed met de pup, die inmiddels door de agenten 'Bikkel' genoemd is. "Eigenlijk heette 'ie Sméagol, van De Hobbit, maar dat wordt vanaf nu dus Bikkel", aldus Van Beek. De pup maakt het goed. "Hij is heel levendig, echt boven verwachting", vertelt ze. "Wel iets dunner dan voorheen, maar ik ben positief verrast."

Maandag worden de kinderen op de zorgboerderij met de pups herenigd. "Dat gaat echt een feestje worden", aldus Van Beek. "Ik ga taart regelen!"

Op het spoor

De zorgboerderij zette donderdag foto’s van de gestolen pups op Facebook en die werden bijna 100.000 keer gedeeld. Rachel van Beek van de zorgboerderij was de honden zaterdag op het spoor. Ze ontdekte advertenties die op Martkplaats en Facebook hadden gestaan, maar verwijderd werden na kritische vragen.

De gestolen pups zijn Old Englisch Bulldogs en die zijn veel geld waard. Ze worden normaal gesproken verkocht voor circa 2.500 tot 3.500 euro per stuk. Een beloning van 1500 euro is uitgeloofd voor de gouden tip.

Veel verdriet

De tientallen kinderen van zorgboerderij De Mekkerbek zijn erg verdrietig. De gestolen puppy’s maakten een belangrijk onderdeel uit van de begeleiding van de autistische kinderen. “De kinderen zagen de hondjes een beetje als hun eigen kinderen. In één klap zijn ze hun maatjes kwijt. Dat heeft zeker invloed op hun dagritme.”