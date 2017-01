Gemeente vergat sluiting NAC-cafe publiekelijk kenbaar te maken

BREDA - De gemeente Breda heeft vorig jaar verzuimd de gedwongen sluiting van café het Hollandsch Koffiehuis aan de Haagweg publiekelijk kenbaar te maken. De NAC-kroeg moest op last van de burgemeester voor een maand dicht nadat supporters buiten op straat wederom voor overlast hadden gezorgd.

Hoewel het niet gebeurde was de gemeente wel verplicht de sluiting publiekelijk kenbaar te maken. Een 'ommissie' gaf de advocaat van de gemeente, mr. Thomas Sanders, vrijdag bij de rechtbank in Breda toe. Daar werd de rechtszaak behandeld die de eigenaar van het Hollandsch Koffiehuis, John Bogers, tegen het indertijd genomen besluit van de gemeente had aangespannen.

Het Hollandsch Koffiehuis moest een jaar geleden dicht nadat NAC-supporters die zich voor en na de thuiswedstrijden steevast in het café verzamelen, zich buiten misdragen hadden. Zo werd onder andere vuurwerk afgestoken.

De gemeente had daar Bogers eerder al voor gewaarschuwd. Toen dat niet hielp, werd tot de tijdelijke sluiting overgegaan. Bovendien kreeg de kroegbaas te horen dat hij na de maand sluiting zijn café nog eens bij vier thuiswedstrijden van NAC op slot moest doen.

Een onterechte straf betoogde de raadsman van Bogers, mr. Gerben van de Corput. Temeer omdat de gemeente met twee maten zou meten als het gaat om de aanpak van cafees waarvan de bezoekers buiten voor overlast zorgen. De advocaat wees onder andere op bezoekers van café De Bommel in Halstraat die ieder weekend ook massaal buiten staan en de straat versperren. ,,Maar blijkbaar is dat geen reden om daar tegen op te treden.''

De rechter die zich kritisch uitliet over het niet publiceren van de tijdelijke sluiting, doet over zes weken uitspraak. Mocht die de kroegbaas, die zijn café te koop heeft staan, in het gelijk stellen dan volgt er vermoedelijk een schadeclaim aan het adres van de gemeente.