article

1.6839116

BREDA - Bij werkzaamheden bij Avans aan de Lovensdijkstraat in Breda is donderdagmorgen rond negen uur een gaslek ontstaan. Onduidelijk is nog hoe het lek ontstaan is.

Gaslek bij werkzaamheden Avans in Breda

BREDA - Bij werkzaamheden bij Avans aan de Lovensdijkstraat in Breda is donderdagmorgen rond negen uur een gaslek ontstaan. Onduidelijk is nog hoe het lek ontstaan is.

http://www.bndestem.nl/regio/breda/gaslek-bij-werkzaamheden-avans-in-breda-1.6839116

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6839121.1484814108!image/image-6839121.jpg

Breda,Recht, misdaad en 112,brandweer,112,gaslek

Breda