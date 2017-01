FrOnt76 wil de grenzen opzoeken en streeft naar het klassieke Avondje NAC

BREDA - FrOnt76 probeert supporters op de B-Side extra op te zwepen. De sfeer van het oude Avondje NAC, daar streven ze naar.

De heksenketel van vroeger terugbrengen in het Rat Verlegh Stadion en het Avondje NAC laten herleven: dat is een doelstelling van de steeds verder uitdijende vriendengroep FrOnt76. ,,Op de B-Side staan veel kleine groepjes. Wij willen die graag verbinden, ten gunste van de sfeer.’’

Dat klassieke Avondje NAC kennen de jonge twintigers overigens vooral van beelden en van horen zeggen, zeggen Thomas Koster en Wes van Gaalen namens de groep. ,,We proberen dit te vertalen naar de huidige tijd en willen het vuurtje opstoken.’’

Grenzen opzoeken

Niet letterlijk trouwens, want voor vuurwerk gelden strenge restricties. ,,We zoeken de grenzen van het toelaatbare op, zonder NAC te willen schaden. Zo gebruiken wij gele rook als sfeerverhogend middel. Dat geeft wat extra’s.’’

Het idee achter FrOnt76 is eenvoudig: sturing geven en anticiperen op elkaar, want als groep heb je nu eenmaal meer bereik dan als individu. De boel op de tribune een beetje aanjagen. ,,Het gaat niet zozeer om ons, we hopen vooral de rest van het stadion aan te steken.’’ Onderling overleggen ze regelmatig over nieuw uit te voeren ideeën. ,,Daar hoeft niet iedereen bij te zijn, sommigen zijn sterker in de uitvoering.’’

Rauwer

Het merendeel van FrOnt76 kent elkaar van uitwedstrijden. ,,Daar ontstaat alles; de sfeer bij uitwedstrijden is net iets rauwer. Dat randje willen wij bij thuiswedstrijden ook opzoeken.’’ Al snel werd aansluiting gezocht bij de Breda Loco’s. ,,Wij helpen hen aan mankracht, bijvoorbeeld voor het ophangen van spandoeken. Zij faciliteren het één en ander voor ons.’’ Maar ze willen toch vooral zelf aanpakken. ,,NAC verloor in de nacompetitie van Eindhoven (1-0). Er moest wat gebeuren. We besloten met achthonderd man vanuit de stad naar het stadion te wandelen. We hadden stadion fakkels, fokten elkaar op, er ontstond gezonde adrenaline. Dat was in het stadion nog merkbaar, waardoor de sfeer er gelijk goed in zat.’’

Zulke sfeeracties zijn slechts te regisseren vóór de aftrap. ,,We proberen direct een atmosfeer te creëren. Dan is het aan de spelers; het overgrote deel van het NAC-publiek reageert immers wat er op het veld gebeurt. Soms gebeurt er zó weinig op het veld, dat je uit een soort zelfentertainment maar wat carnavalsliedjes gaat zingen.’’

Spelers zijn te lief

​Het is de makke van de NAC-selectie; de spelers zijn volgens Fr0nt76 soms te lief. ,,Ze mogen ook best eens een lompe overtreding maken. Pak eens een kaart, onze steun heb je. De spelers zijn vaak de ontbrekende schakel, dat hebben we ze ook al eens verteld. Ze zeiden de hint te begrijpen.’’ FrOnt76 staat nog maar aan het begin. In december werd in café Nr. 10 het eerste FrOnt76-feest gegeven, ‘alleen voor NAC-supporters’. ,,We zijn nog zoekende, maar hopen steeds zichtbaarder te worden. We krijgen veelal positieve reacties op het vak; we willen vooral als verbindende factor fungeren.’’