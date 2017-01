Fotografen BN DeStem genomineerd voor de Zilveren Camera

Fotografen Ramon Mangold (36) uit Breda en Joris Knapen (39) uit Chaam zijn beiden genomineerd voor de prestigieuze prijs de Zilveren Camera. In welke categorie en met welk beeld is nog onbekend.

Eer

Maar de nominatie zelf is al ‘een grote’ eer geven beide mannen aan. Mangold: ,,Ik ben ontzettend trots. Dit is toch wel dé prijs. Ik sta achter het werk wat ik heb ingeleverd. Toch is het altijd spannend hoe een ander hierover denkt.”

Knapen beaamt dit. ,,Als fotograaf probeer ik mezelf juist altijd uit beeld te houden. Dat ik nu volop in the picture sta is onwennig. Maar je werkt ergens naartoe en deze nominatie is al een mooie waardering voor je werk.”

Mangold en Knapen werken allebei voor fotobureau Pix4Profs, dat foto’s aan BN DeStem levert.

In totaal zijn er negen categorieën. Deze zijn weer onderverdeeld in enkel beeld en serie. De volledige bekendmaking van de genomineerden vindt plaats op vier verschillende momenten, uitgesmeerd over de periode tussen 23 januari en 2 februari. Dat gebeurt op zilverencamera.nl.