article

1.6857545

BREDA - Fotograaf Ramon Mangold (36) uit Breda is met liefst twee series genomineerd voor de Zilveren Camera. In de categorie Personen in het nieuws maakt hij twee keer kans op de winst.

Fotograaf Ramon Mangold uit Breda met twee series genomineerd voor Zilveren Camera

BREDA - Fotograaf Ramon Mangold (36) uit Breda is met liefst twee series genomineerd voor de Zilveren Camera. In de categorie Personen in het nieuws maakt hij twee keer kans op de winst.

http://www.bndestem.nl/regio/breda/fotograaf-ramon-mangold-uit-breda-met-twee-series-genomineerd-voor-zilveren-camera-1.6857545

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6857587.1485431400!image/image-6857587.jpg

Breda,dnr

Breda