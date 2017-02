Foodshare kast: Het keukenkastje waar we allemaal gebruik van mogen maken



Google+

WhatsApp Foto's 1 Reacties Reageer

Beschrijving Babbe Hengeveld bij haar Foodshare automaat, een kast bij haar restaurant FoodGuerrilla waar mensen overtollig voedsel kunnen achterlaten.

BREDA - N oem het een openbaar keukenkastje. Iedereen is uitgenodigd te komen kijken in de foodshare-kast die Babbe Hengeveld naast haar restaurant FoodGuerilla heeft geplaatst. Het concept bestaat al maar is nieuw in West-Brabant.

Als er wat tussen staat wat je kunt gebruiken, dan neem je het mee. Mocht je thuis (houdbare) etenswaren hebben wat je waarschijnlijk toch niet meer gaat gebruiken, dan kun je ze hier achterlaten voor een ander. Zo simpel kan het leven zijn. ,,Ik daag iedereen uit om thuis eens in het keukenkastje te kijken. Overbodige, ongevraagde spullen uit een kerstpakket of dingen die te groot ingeslagen zijn omwille van een of andere aanbieding", aldus Hengeveld. Strikte regels worden er niet opgesteld. Behalve dan dat het moet gaan om houdbare producten die nog niet over de datum zijn. ,,Als er iemand komt en zijn hele tas vult met spullen, dan ga ik er vanuit dat diegene het nodig heeft", laat Hengeveld weten. ,,Ik ben niet van plan daar regels aan te stellen. Mocht er iemand zijn die keer op keer langskomt en alles mee komt, dan zou dat eerder een reden zijn om in gesprek te gaan en te bekijken of we misschien op een andere manier meer kunnen betekenen", aldus de initiatiefneemster. ,,Ik daag iedereen uit om thuis eens in het keukenkastje te kijken. Overbodige, ongevraagde spullen uit een kerstpakket of dingen die te groot ingeslagen zijn vanwege een of andere aanbieding."