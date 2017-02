Fietsendieven gepakt door samenwerking burgers en politie

Dankzij een klopjacht van burgers en politie staat een gewiekste fietsbende binnenkort voor de rechtbank. ,,Zestig diefstallen samen opgelost, dat is best veel.''

Het openbaar ministerie roemt de samenwerking tussen burgers en politie om een einde te maken aan een opvallende serie fietsendiefstallen. Een goed georganiseerde bende komt binnenkort voor de rechter in Breda voor diefstal van minstens zestig, vaak duurdere tweewielers.

Drie leden werden vorig jaar al aangehouden en staan binnenkort terecht. Het gaat om de 34-jarige Roosendaler M., die als hoofdverdachte wordt gezien, zijn 33-jarige vriendin uit 's Gravenpolder en een 42-jarige Bredanaar.

Lokfietsen

De politie maakte op kleine treinstations in Zeeland gebruik van camera's en lokfietsen om de criminelen in beeld te krijgen. Want het was met name op die plekken waar vorig jaar zomer om de haverklap een fiets spoorloos verdween.

Op de NS-stations van Rilland-Bath, Kruiningen en met name Krabbendijke verdwenen er tientallen. Op dat laatste station betrapte een oplettende Zeeuwse treinreiziger een van de bendeleden op heterdaad. Hij gaf een goed signalement door aan de politie, die deze verdachte op dat moment niet meer kon achterhalen.

Marktplaats

Een andere burger zag dat zijn gestolen tweewieler op Marktplaats te koop werd aangeboden. ,,Zij en tientallen mensen die de moeite namen aangifte te doen, hebben ons uitstekend geholpen. Ook wij hebben hier vol op ingezet", vertelt Martine Pilaar van het Openbaar Ministerie in Breda.

De politie plaatste camera's op de stations, maar het waren vooral de twee lokfietsen die succes brachten. Die werden al snel gejat en vervolgens door de politie via het stiekeme gps-systeem uitgepeild. Eentje belandde over de grens in België. Dat bleek voor de speurneuzen een juridisch probleem in de opsporingsbevoegdheid op te leveren.

Inval

De tweede lokfiets leidde de politie naar M. in Roosendaal. Bij hem werd een inval gedaan en dat leverde een serie fietsen zonder aankoopbewijs op.

In de weken daarna vond de politie nog een reeks gestolen exemplaren in Rijsbergen, Roosendaal, Antwerpen en Wemeldinge. ,,Bij particulieren én bij een bonafide fietsenhandelaar die achteraf te goeder trouw bleek", vertelt OM-woordvoerder Pilaar ter illustratie van de gewiekstheid van de bende.

Controleren

,,Ze verkochten hem fietsen in ijltempo tegen een redelijke prijs. Ze waren nog niet eens als gestolen geregistreerd, dus die handelaar kon dat ook nog niet in het centrale systeem controleren."

Woensdag komt alleen de Roosendaalse hoofdverdachte M. voor de rechter in een zogeheten pro formazitting waarin de feiten en behandeling van de zaak op een rij worden gezet.

De definitieve rechtszaak voor de meervoudige kamer staat gepland voor 25 april.