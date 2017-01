article

BREDA - Een vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag beroofd van haar tas door een fietsende straatrover in Breda. Dat meldt de politie.

Fietsende straatrover steelt tas van vrouw in Breda

Breda