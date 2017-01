article

1.6819823

BREDA - Alle leerlingen van het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda hebben een dag langer vakantie. De verwarming in het schoolgebouw is namelijk kapot. Naar verwachting doet de verwarming het morgen weer.

Extra vakantiedag voor leerlingen OLV Breda door kapotte verwarming

BREDA - Alle leerlingen van het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda hebben een dag langer vakantie. De verwarming in het schoolgebouw is namelijk kapot. Naar verwachting doet de verwarming het morgen weer.

http://www.bndestem.nl/regio/breda/extra-vakantiedag-voor-leerlingen-olv-breda-door-kapotte-verwarming-1.6819823

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.4611316.1415132933!image/image-4611316.jpg

Breda,dnr

Breda