BREDA - De politie heeft in de Esserstraat in Breda een man opgepakt na melding van mogelijke aanwezigheid van een explosief. Volgens een politiewoordvoerder dreigde de man zichzelf iets aan te doen en ligt het explosief mogelijk in een auto.

Esserstraat in Breda afgezet vanwege mogelijke vondst explosieven

