Ernstig verwarde personen in West-Brabant niet meer in politiecel

BREDA - De noodopvang voor ernstig verwarde personen in de regio Breda, Oosterhout en Etten-Leur/Moerdijk gaat veranderen. De politie trekt vanaf 1 april zijn handen af van de opvang, de geestelijke gezondheidszorg neemt die taak over.

Vanaf die datum worden verwarden niet langer door agenten van straat gehaald en naar een politiebureau gebracht, maar met een ambulance naar de opvang van GGZ Breburg aan de Muiderslotstraat in Breda. Daar beoordeelt een psychiater wat er verder met de persoon moet gebeuren. Voorlopig gaat het om een proef van een jaar.

Steeds meer incidenten

De politie, die al veel langer klaagt over de tijd die ze wekelijks kwijt is aan het uitrukken voor verwarde mensen, is blij met de proef. ,,Want we zagen dat heel veel andere zaken bleven liggen’’, aldus woordvoerster Mireille Aalders. Het aantal incidenten rond verwarde mensen groeide in de politieregio Zeeland West-Brabant van ruim 3.500 in 2011 tot bijna 5.400 in 2015.

Voor de proef richt GGZ Breburg in haar gebouw aan de Muiderslotstraat een speciale onderzoeksruimte in waar de verwarde door een psychiater die daar 24 uur per dag aanwezig is, wordt beoordeeld. Afhankelijk van de klachten wordt de persoon doorverwezen naar een andere instantie, daar gehouden of teruggestuurd naar huis.

'Betere oplossing'

De Bredase wethouder Patrick van Lunteren die de afgelopen maanden met politie, gezondheidsinstellingen en gemeenten in de regio over de nieuwe aanpak onderhandelde, is tevreden met het resultaat. ,,Dit is voor alle partijen een betere oplossing. Niet in de laatste plaats voor de verwarde zelf. Opvang bij de GGZ in plaats van in de politiecel.’’

Behalve twaalf gemeenten rond Breda haken ook Tilburg en nog eens vijf gemeenten uit die regio aan bij de proef. De kosten van de noodopvang worden door de zorgverzekeraars betaald. Verwacht wordt dat de opvang twee tot drie keer per week voor dit doel gebruik gaat worden.

Vorige week werd duidelijk dat in de regio Bergen op Zoom/ Roosendaal voor een soortgelijke oplossing als nu in Breda gekozen wordt. Daar worden ernstig verwarde personen vanaf 1 april bij de GGZ in Halsteren opgevangen.