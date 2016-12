article

BREDA - Zaterdagavond is de eindstand van Serious Request bekendgemaakt. In totaal is er dit jaar 8.744.131 euro opgehaald. De opbrengst van de actie gaat ieder jaar naar een zogenoemde stille ramp, in samenwerking met het Rode Kruis. Dit keer koos de radiozender voor kinderen die dreigen te sterven aan longontsteking.

Eindstand Serious Request 2016 in Breda: 8.744.131 euro

