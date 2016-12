article

BREDA - Een 34-jarige man uit Bergen op Zoom is vrijdagochtend aangehouden in Breda omdat hij zijn identiteitsbewijs niet wilde tonen aan de politie. Na zijn aanhouding beledigde de Bergenaar de agenten, hij bleef zich verzetten tot hij in de cel zat.

Dronken man gaat tekeer tegen politie in Breda: 'Ik pak jullie, kanker homo's'

