Drie mannen vast na opzetten hennepkwekerij in Wernhout

WERNHOUT - In en rond een woning in Wernhout heeft de politie donderdag drie mannen aangehouden omdat zij op een woonadres een hennepkwekerij wilden opzetten.

De mannen (23, 32 en 35 jaar) zijn aangehouden voor overtreding van de Opiumwet en op verdenking van chantage en bedreiging.

Op een woonadres in een straat die de politie in verband met privacy niet bekendmaakt, zetten ze een hennepkwekerij op. Door een tip konden agenten donderdag het drietal aanhouden in hun auto voor het huis.

De mannen hadden net hennepstekjes afgeleverd. Een van hen probeerde er vandoor te gaan, maar een agent hield hem in een achtertuin aan na een korte achtervolging.

Een van de verdachten had een gripzakje hennep bij zich, dit is in beslag genomen. Ook de 132 stekjes en de materialen voor de hennepkweek zijn in beslag genomen evenals de auto van de verdachten.

De mannen zijn vastgezet.