Doorrijden? Breda krijgt slimme verkeerslichten die communiceren met je smartphone

BREDA - Nooit meer voor een rood verkeerslicht staan? Vanaf komende zomer kun je als automobilist in Breda zelf inschatten of je kunt doorrijden bij een knooppunt. De gemeente Breda maakt dan 46 verkeerslichten 'slim'.

Wachttijd

Dat betekent dat je smartphone doorgeeft wanneer het licht op groen moet springen. En het slimme verkeerslicht communiceert op zijn beurt weer met je telefoon over de verwachte wachttijd.

De nieuwe verkeerslichten komen onder meer op de Noordelijke Rondweg, Claudius Prinsenlaan en Princenhagelaan. Bedoeling is dat de doorstroming van het verkeer vlotter verloopt en de situatie op de weg veiliger wordt.

Sensoren

Nu is het zo dat sensoren op de weg aan het verkeerslicht doorgeven wanneer een auto nadert. De slimme lichten communiceren direct met het voertuig, en met de smartphone die de bestuurder bij zich heeft. Aan de hand van de informatie die hij krijgt doorgestuurd, kan de installatie een beter beeld maken van de verkeerssituatie op de weg. Daarop kan het licht de verkeersafwikkeling afstemmen. Dus: op groen omdat er een auto komt aanrijden.

,,De technieken worden simpeler en voorspelbaarder’’, zegt Ruud Hornman, als verkeersdeskundige verbonden aan de NHTV. ,,Het verkeerslicht vertelt: 'Ik laat je weten wanneer het groen wordt'. Dat kan handig zijn, maar laten we ons alsjeblieft niet verleiden om met de smartphone te rijden. Die is daar per definitie niet geschikt voor.’’

Proef

Toch heb je je smartphone wel nodig om te communiceren met het verkeerslicht. ,,Als het goed is, heb je de telefoon in de houder zitten’’, reageert een woordvoerder van Vialis, het bedrijf dat onder meer in Houten een proef is gestart met de slimme lichten. ,,Maar we zijn aan het kijken naar de mogelijkheden voor spraakgestuurde functies. De telefoon leest dan voor hoe lang je nog moet wachten voor het licht op groen springt.’’

Momenteel bekijkt de gemeente of de aangewezen verkeerslichten ook daadwerkelijk omgebouwd kunnen worden tot een 'slim' licht. Het is nog niet duidelijk hoeveel dat ombouwen gaat kosten. Het groot deel kan in ieder geval gedekt worden met de subsidie die de gemeente voor dit project krijgt van het Rijk en de provincie.