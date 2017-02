'Dit is geen burenruzie. Buurman moet zich gewoon aan de regels houden'

BREDA - Van een 'burenruzie', zoals beweerd door de advocaat van de buren, is volgens de Bredase familie Van Oers geen sprake: "Hij moet zich gewoon aan de regels houden en dan is er niks aan de hand."

Het echtpaar Van Oers woont aan de Charles Petitweg in Breda, een bedrijventerrein waar ondernemers werken én wonen. Ruim zes jaar geleden plaatsten nieuwe buren een lichtbak met reclame op hun pand. En sindsdien is het hommeles. Niet vanaf het allereerste begin overigens. Jan van Oers: "Maar vanaf het moment dat we klaagden over de hoeveelheid licht is het van kwaad tot erger gegaan. Hoe meer we protesteren, hoe meer licht."

Levensvreugde

"We zitten met onze woonkamer op twintig meter afstand", valt zijn echtgenote bij. "Het is niet alleen licht waar we last van hebben, we hebben ook hinder van het geluid van de buren." Jan van Oers: "We willen een beetje levensvreugde hebben hier, na een dag hard werken."

Na controles van de Omgevingsdienst heeft de gemeente de buren vorig jaar een dwangsom in het vooruitzicht gesteld van 500 euro per week met een maximum van 2.500 euro. Hij moet de lampen dimmen of minder sterke lampen indraaien. De advocaat van de buren, mr. Marcel van Dooren, voert aan dat de hoogte van dat bedrag 'buitengewoon disproportioneel' is en bovendien is die sanctie naar zijn mening onterecht. Zijn cliënt heeft zich over de lichtsterkte laten informeren door een onafhankelijke deskundige, het pand staat op een bedrijventerrein en van overlast voor de buurt is geen sprake, zegt hij.

Dwarsbomen

Van Dooren noemt Van Oers in zijn verweerschrift 'een man die er klaarblijkelijk genoegen in schept om uw gemeentebestuur bij tij en ontij in te schakelen om cliënten te dwarsbomen.'

Van Dooren: "Het gaat hier om een actie van de gemeente Breda die al jaren wordt geconfronteerd met een min of meer uit de hand gelopen burenruzie, waarbij mijn cliënten de dupe zijn. Voor het reclamebord is een vergunning verleend, maar de lichtsterkte is kennelijk niet toegestaan. Het gaat hier om een nauwelijks waarneembare afwijking van de regels rond lichtsterkte."

Van Oers zegt in zijn reactie dat 'de handschoenen woensdag uitgaan'. Woensdag is er een zitting van de onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften over het bezwaar tegen de opgelegde last onder dwangsom. Die zitting is openbaar en begint om 14.15 uur.