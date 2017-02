De opmars van El Bolista in Breda

BREDA - Van zat lallend in het café naar volgeboekt zijn met carnaval. Het overkwam Bredanaar Pascal Quijs (24) die als 'El Bolista' op diverse podia staat.

Zelf zegt Quijs dat hij niet een van Nederlands nachtegaaltjes is, maar toch trekt hij volle zalen. Met name in Breda, maar ook bij studentenverenigingen in Tilburg, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Ook organiseerde hij afgelopen jaar een feest met dj's als Hardwell en Mental Theo. ,,Tja, het is een uit de hand gelopen grap", vertelt de Bredanaar.

Filmpje

El Bolista is vier jaar geleden geboren aan de Spaanse kust. ,,Ik pakte voor de grap weleens de microfoon in café De Zusjes in Breda, maar een filmpje van mij zingend op het Spaanse strand ging uiteindelijk heel Breda rond."

Toen vrienden van hem een feest organiseerden in Rotterdam, was het Quijs die ze vroegen om de avond te verzorgen. ,,Ze zeiden: 'We gaan een pak en een pruik voor je uitzoeken en dan moet je een avond gek doen op het podium'. Dat was mijn eerste optreden, voor 900 man."

Podium

Een maand later stond hij op het podium van de Mezz tijdens het 076-Bal. ,,Toen ging het balletje rollen: feesten bij hockey- en voetbalclubs, in cafés en bij studentenverenigingen.''

Als geboren en getogen Ginnekenaar moet je natuurlijk ook optreden in een café aan de Ginnekenmarkt. In café Boerke Verschuren kreeg hij een eigen reeks feesten, El Bolista & Friends waar Quijs zong met artiesten als Dries Roelvink en Henk Dissel. ,,Ik zing alleen maar Nederlandstalig, maar het is met name entertainen wat ik doe. Thuis luister ik amper Nederlandstalig dus ik moet de nummers uit mijn hoofd leren."

In vier jaar tijd heeft Quijs zo'n 200 optredens gedaan. Zo deelde hij een keer een kleedkamer met Wolter Kroes en zong hij op een feest waar ook De Jeugd van Tegenwoordig optrad. ,,Ik neem altijd wat vrienden mee en dan hebben we met z'n allen een leuke avond."

De 24-jarige noemt zichzelf een manusje-van-alles. Zo maakt hij deel uit van de organisatie van het evenement Hartje Ginnekenen de Bredase kledingmerken 076 my way of life en Getver.

Barcelona

Maar vooral heeft hij een liefde voor Spanje. Hij doet de opleiding tot docent Spaans, maar het ziet er naar uit dat hij die opleiding niet af gaat maken. Quijs emigreert dit voorjaar naar Barcelona.

,,Het is een kans die ik wil pakken. Ik ga het optreden wel missen, maar ik heb het nu vier jaar gedaan. Het is ook wel mooi geweest."

Wie Quijs voor zijn vertrek nog wil aanschouwen als El Bolista, kan een van zijn optredens bijwonen in diverse Bredase cafés tijdens carnaval.