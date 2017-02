De liefde in cijfers: meer huwelijken en minder scheidingen

WEST-BRABANT - Liefde is misschien geen exacte wetenschap, maar de romantiek in West-Brabant is prima in staafdiagrammen en grafieken te vatten. Het gaat namelijk goed met de liefde in de regio! Het aantal huwelijken stijgt de afgelopen jaren gestaag, terwijl het aantal scheidingen afneemt.

BN DeStem vroeg alle gemeenten in de regio hoeveel koppels de afgelopen jaren in hun gemeente in het huwelijksbootje stapten en daaruit bleek dat het aantal trouwerijen sinds 2014 gestaag stijgt. In Rucphen gaat het aantal bruiloften bijvoorbeeld geleidelijk omhoog, en in Geertruidenberg en de gemeente Halderberge piekte het aantal huwelijken vorig jaar zelfs in vergelijking met de jaren ervoor. Bekijk hier of het aantal huwelijken in jouw gemeente gestegen of gedaald is ten opzichte van vorig jaar. De gemeenten Dongen, Drimmelen, Moerdijk en Oosterhout konden de cijfers niet aanleveren.

Bekijk hier hoeveel mensen de afgelopen jaren trouwden in jouw gemeente. Klik op 'totaal' om je gemeente te kiezen.

Ja, ik wil… je Valentijn zijn

Ook in 2017 wordt volop getrouwd. In Roosendaal is Valentijnsdag en hele populaire dag om te trouwen. Maarliefst vier koppels beloven elkaar vandaag eeuwige trouw. Ook in Bergen op Zoom en in de gemeente Halderberge stappen drie koppels in het huwelijksbootje. Bekijk op de kaart hoeveel mensen in jouw gemeente vandaag gaan trouwen. Eén hartje staat voor één huwelijk.

Samen oud worden in Zundert

Elkaar het ja-woord geven is één ding, maar het samen uithouden is de volgende uitdaging. Als je graag echt samen oud wil worden, kun je het beste naar Zundert verhuizen. Daar wonen namelijk maarliefst 3 paren die al 75 jaar getrouwd zijn. Heel bijzonder, want zij hebben alleen ‘concurrentie’ van een stel dat 71-jaar getrouwd is in Breda. Bekijk op de kaart hoe veel koppels in jouw gemeente samen oud worden. Klik op een hartje om te zien hoeveel paren 50, 60 of 70 jaar getrouwd zijn, en hoe lang het langst getrouwde stel bij elkaar is.

Als de liefde op is…

Helaas hebben niet al die huwelijken een happy end, want jaarlijks spreekt de Rechtbank Zeeland-West-Brabant duizenden echtscheidingen uit. Het aantal daalt wel flink de afgelopen jaren. In 2014 ging een kleine 4000 koppels uit elkaar, terwijl dat er afgelopen jaar nog geen 3000 waren. Bij grofweg een derde van de echtscheidingen moest ook echt een rechtszaak gevoerd worden omdat de partners er samen niet uitkwamen. In de rest van de gevallen ging het alleen om het officieel maken van de beslissing om uit elkaar te gaan.

