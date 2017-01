De beste koffie van Breda drink je straks in de Barones

BREDA - Winkelcentrum De Barones in Breda krijgt dit voorjaar weer een horecazaak. Koffie Bij Teun betrekt dan de ruimte naast de Sting, vlakbij de uitgang naar de Nieuwstraat.

Koffie bij Teun zit nu in de Lange Brugstraat. Vorig jaar werd het bedrijf door het blad Misset Horeca uitgeroepen tot beste koffiezaak van Brabant. "Het gaat heel goed en we groeien uit onze voegen. Vandaar dat we deze stap maken," zegt eigenaar Teun Fransen.

De huidige zaak omvat 60 m2. In De Barones komt daar 100 m2 bij. Het concept blijft hetzelfde maar de lunchkaart wordt uitgebreider en Fransen wil ook bier en wijn gaan schenken.

De zaak op de huidige locatie gaat ondertussen nog even door tot er een overnamekandidaat voor is gevonden. "Het kan dus zijn dat ik tijdelijk twee zaken heb. Maar in principe wil ik hier plaats maken voor een nieuwe ondernemer", aldus Fransen.