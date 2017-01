'Datalek' bij rechtbank Breda, USB-sticks in post verloren

BREDA - De rechtbank in Breda heeft eind vorig jaar te kampen gehad met een pijnlijk 'datalek'. In de gewone post is tot twee keer toe een niet goed beveiligde USB-stick verdwenen met daarop vertrouwelijke gegevens van burgers. Dat bevestigt president Marieke Koek van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Het gaat om procesdossiers van mensen die in de clinch liggen met de Belastingdienst. Of deze private informatie in verkeerde handen is gevallen en gedupeerden daarmee gechanteerd zouden kunnen worden, zegt de rechtbank in een excuusbrief aan betrokkenen niet te weten. Voor zover bekend is dit (nog) niet aan de orde.

Een zakenman uit Best wiens 6.000 pagina's tellende dossier op één van de verloren informatiedragers staat, heeft een klacht ingediend bij de rechtbank. Zijn USB-stick was in november door een medewerker van de rechtbank verstuurd naar een plaatsvervangende rechter in Tilburg, die het pakketje nooit heeft ontvangen. De gedupeerde ondernemer wil dat de kwestie tot op de bodem wordt uitgezocht. Door een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur hoopt hij boven water te krijgen of er mogelijk nog meer datalekken zijn geweest bij de rechtbank.

"Het is verschrikkelijk. Zowat mijn hele leven staat in dat dossier: alle gegevens die ik heb overhandigd over mijn bankrekeningen, afschriften, BSN-nummers, aangiftes en adressen. Alleen mijn medische dossier en foto's zitten er niet in.''

De zakenman vecht al vijf jaar een geschil uit met de fiscus. Hij vindt dat de Bredase rechtbank hem veel eerder van de verdwijning op de hoogte had moeten stellen. ,,Dan had ik meteen maatregelen kunnen nemen voor het geval iemand die stick kraakt, bijvoorbeeld door mijn bankrekeningen en pasjes te blokkeren. Maar ik kreeg pas afgelopen week voor het eerst een telefoontje.'' Hij zegt de rechtbank verantwoordelijk te houden voor het geval hij schade oploopt.

In een reactie trekt rechtbankpresident Koek het boetekleed aan: ,,Dit had niet zo moeten gebeuren. Iedereen die gegevens aan de rechtbank overdraagt, moet erop kunnen vertrouwen dat daar heel zorgvuldig mee wordt omgegaan.''

Ze zegt dat er alles aan is gedaan om de sticks te achterhalen, maar vergeefs. De rechtbank heeft geen aangifte gedaan bij de politie, maar het verlies wel gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Die constateerde dat de USB-sticks weliswaar waren voorzien van een password, maar dat die beveiliging niet (meer) voldoet aan de moderne eisen.

Koek zegt dat de protocollen op de rechtbank intussen zijn aangepast en dat 'zoiets niet meer kan gebeuren'. Medewerkers mogen vertrouwelijke informatie alleen nog versturen via methodes die zijn goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens, dat wil zeggen via extra beveiligde (versleutelde) gegevensdragers, bij voorkeur met de Interdepartementale Post- en Koeriersdienst en alleen indien nodig via Post.nl.