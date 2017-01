Dader loste vijf schoten: Mogelijk liquidatie in Lunetstraat Breda

BREDA - In de Lunetstraat in Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht een man neergeschoten. Omstanders zagen hoe een zwarte BMW stopte waarna de bijrijder uitstapte en vijf maal op de man schoot.

De politie meldt dat de man is overleden. Het lichaam van de man ligt nog op het fietspad.

De politie onderzoekt of er inderdaad een auto in het spel is. Volgens de woordvoerder van de politie is het goed mogelijk de dader er in een auto vandoor is gegaan.

De politie doet een buurtonderzoek in de omgeving van de Lunetstraat en de Dijkstraat. De directe omgeving is afgezet. "De technische recherche is onderweg en zal onderzoek gaan doen."