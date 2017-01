Crowdfunding sterk in opkomst: 'Het is een kwestie van gunnen'

ETTEN-LEUR - Een nieuwe broodsoort op de markt brengen, een winkel verbouwen, een fitness-studio starten. Maar ook: een hulphond, schoolboeken voor kinderen in Ghana of een uitvaart. Steeds vaker wordt het benodigde geld bijeengebracht met behulp van crowdfunding, ofwel geld inzamelen bij een groot publiek. Werd in Nederland in 2011 op die manier nog een bescheiden 2,5 miljoen euro bijeengebracht, vorig jaar was dat maar liefst 170 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die crowdfunding adviesbureau Douw & Koren eerder deze week publiceerde.

Een verklaring voor de populariteit van deze manier van fondsen werven is de financiële crisis van 2008, waardoor banken terughoudender werden met het verstrekken van leningen. Ook dwingt het wegvallen van subsidies partijen steeds vaker te zoeken naar andere manieren om geld bijeen te brengen. Spaarders op hun beurt zien rentes bij banken met lede ogen dalen en kijken naar mogelijkheden om hun spaargeld beter te laten renderen. Crowdfunding kan dan een aantrekkelijk alternatief zijn.

Gunnen

Jan Karel Fikke, eigenaar van hotel-restaurant ‘t Witte Paard in Etten-Leur, startte begin 2014 een crowdfundingactie om de verbouwing van zijn zaak te financieren. Banken deden te moeilijk. ,,Ik was de eerste in de regio dit het op die manier deed. Zag het ook als een grote marketingkans, want je betrekt investeerders bij je bedrijf en dat zijn allemaal ambassadeurs. Ga je naar een bank, dan heb je maar één ambassadeur.’’

Investeren was mogelijk vanaf 100 euro. Een rendement tussen de 6 en 8 procent, een looptijd van drie tot vijf jaar en 10 procent korting op eten en drinken maakten dat hij bijna 380.000 korting ophaalde. ,,Het waren bedragen van 100 tot 10.000 euro per investeerder. Het mooie is dat ze het je gunnen. Crowdfunding is een kwestie van gunnen.’’ Het kapitaal voor zijn meest recente project, hotel Vincents in Etten-Leur, zocht hij echter bij één investeerder. ,,Ik had een groter bedrag nodig. Crowdfunding kost best veel tijd en boven de twee ton is het toch wat lastiger. Daarbij heb je vooraf geen zekerheid: je kunt pas gaan bouwen als je het geld bij elkaar hebt.’’

Transparantie

Iedereen kan een crowdfundingactie starten, maar vaak wordt een platform ingeschakeld dat online bemiddelt tussen geldvrager en geldgever. De geldvrager omschrijft op de site van het platform zijn project en geeft aan hoeveel geld hij nodig heeft. Geïnteresseerden kunnen inschrijven en geld geven. Voordeel voor geldgevers is dat duidelijk is wat er met hun geld wordt gedaan. Het gaat om een concreet project van initiatiefnemers die vaak met naam en toenaam worden vermeld. Het is controleerbaar en tastbaar, in veel gevallen zelfs letterlijk, zoals in het voorbeeld van ‘t Witte Paard.

Toch is het niet al goud wat blinkt. Er is veel wildgroei en minder toezicht dan bijvoorbeeld op banken. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op crowdfundingplatforms, maar alleen als er wordt geïnvesteerd in bedrijven of als er geld wordt uitgeleend. In die gevallen moet een platform een ontheffing of een vergunning hebben van de AFM. Ook moeten platforms sinds april 2016 een investeerderstoets afnemen bij consumenten die 500 euro of meer investeren. Die toets moet vragen bevatten over kennis, ervaring en vermogen van die consument, zodat die een goede beslissing kan nemen over investeringen en leningen. Door de toenemende populariteit van crowdfunding heeft de AFM aan minister Dijsselbloem gevraagd om er meer regels voor op te stellen.