Corso Zundert kan doorgaan nu commissie veiligheid weer op sterkte is

ZUNDERT - Goed nieuws voor het Corso Zundert: de Veiligheidscommissie is weer compleet. Dat betekent dat de veiligheid voor de volgende editie is gewaarborgd.

De leden van de vorige commissie stapten twee maanden geleden op. Ze voelden geen vertrouwen meer, nadat hen werd verweten dat de wagen van buurtschap Veldstraat niet mee mocht rijden tijdens het afgelopen corso. Een beslissing die, achteraf bezien, onterecht zou zijn. Het was de druppel, na meerdere aanvaringen met onder meer corsobouwers.

Gevoelig punt

Toch hebben nu vier van de tien leden die beslissing teruggedraaid. ,,Ze hebben gezegd: we zetten er een punt achter en gaan in het belang van het corso door'', zegt Lars Verpalen namens de Raad van Buurtschappen. ,,De veiligheid was een gevoelig punt afgelopen jaar. We zijn blij dat ze hebben besloten door te gaan. Zo behouden we de kennis van de afgelopen jaren.''

De commissie is aangevuld met vijf nieuwe leden. Een aantal van hen zijn bekend in de Zundertse corsowereld, een aantal gezichten zijn nieuw. Verpalen: ,,Het is goed om onafhankelijke leden te hebben die niet verbonden zijn aan een buurtschap.''

Nieuwe structuur

De Raad van Buurtschappen en Stichting Bloemencorso Zundert hebben met de nieuwe leden van de Veiligheidscommissie een nieuwe structuur opgezet, waarin eerder de kennis van een derde partij ingeschakeld kan worden. ,,Bijvoorbeeld om te adviseren of een wagen mee kan doen aan het corso of niet.''

Met de nieuwe commissie kan het Corso Zundert 'gewoon' weer doorgaan dit jaar. ,,We gaan weer vol vertrouwen 2017 in.''



WhatsApp

