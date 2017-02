Corporatie aan de slag met belastingkantoor Breda: 'Misschien zijn appartementen mogelijk'

BREDA - Woningcorporatie AlleeWonen gaat kijken naar herontwikkeling van het voormalige belastingpand aan de Gasthuisvelden. Het gaat om een tijdelijke invulling voor een periode van zo'n vijf jaar met appartementen. Voorwaarde is wel, stelt wethouder Alfred Arbouw (VVD), dat er een verdieping in komt voor statushouders.

Het gaat dan om tien tot twintig statushouders, liet Arbouw eerder weten. Jos Hendrickx, manager wonen van de corporatie: ,,We zien er een uitdaging in mee te denken.'' Maar het zal volgens hem geen gemakkelijke opgave worden. De vraag is of het zeven verdiepingen tellende complex voor een relatief korte periode rendabel te maken is.

Of een investering valt terug te verdienen. Het kantoorpand, dat de belastingdienst begin 2016 heeft verlaten, is niet voorzien van faciliteiten als sanitair en keukens. Beheerder Camelot heeft er nu elf antikrakers in zitten. Er zijn noodvoorzieningen aangebracht om bewoning mogelijk te maken.

Hendrickx: ,,Nieuwbouw in een wijk is een stuk makkelijker. Aan de andere kant zie je steeds vaker dat kantoorpanden worden gebruikt voor flex-wonen. We gaan ermee aan de slag, rekenen en tekenen en de bouwkundige staat goed bekijken.''

De druk op de huurmarkt is groot. Er is, zegt Hendrickx, grote behoefte aan goedkopere huur, tot zo 500 euro per maand. Doelgroepen zijn studenten, starters of kleine ondernemers. ,,Misschien zijn compartimenten mogelijk met daarin wooneenheden.''