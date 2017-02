‘Collectelegende’ Willy Willemsen uit Breda haalt recordbedrag op

BREDA - De landelijke collecte voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) heeft een recordopbrengst van 819.060 euro ingezameld. Nooit eerder was het bedrag zo hoog.

Ruim 12.000 vrijwilligers gingen in de derde week van november 2016 door heel Nederland langs de deuren om geld in te zamelen. En met succes. Opvallend is dat de gemeente Breda veruit het hoogste bedrag heeft opgehaald, namelijk 23.000 euro.

Reden voor dit hoge bedrag is vrijwilliger Willy Willemsen. Hij wordt ook wel de ‘collectlegende’ genoemd. Als pensionaris zet hij zijn vrije tijd in om geld op te halen voor de NSGK. ,,Het is een bijzondere man. Een goede vrijwilliger met de gave om andere mensen te motiveren. Dit uit zich in het aantal collectanten in Breda. Gemiddeld zijn er vijftien tot twintig vrijwilligers per gemeente en in Breda zijn dit er 188. Dit komt voornamelijk door hem”, vertelt Silvia Muije van de NSGK.

Dat de Bredase Willy Willemsen zelf ontzettend gemotiveerd is, komt volgens Muije door zijn privé situatie. ,,Hij heeft een dochter met een handicap en ziet hoeveel verschil de stichting kan maken om jongeren met een handicap te helpen. Deze motivatie is zichtbaar in zijn inzet. Zo is hij al maanden van te voren bezig met het organiseren van waar en wanneer hij met meerdere collectebussen ergens gaat staan. Een vrijwilliger haalt gemiddeld tachtig euro op en Willemsen zit op een gemiddelde van honderdendrie euro per collectebus.”

De stichting steunt jaarlijks honderden projecten die jongeren met een handicap helpen om gewoon te spelen, sporten, leren, wonen en werken. Zo gaat er bijvoorbeeld een deel naar de Stichting Pim in Dorst, een ouderinitiatief. Het is een tweede thuis voor vaste bewoners en voor dagbesteding.

