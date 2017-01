Chatten met de GGD: ‘Hij heeft me daar aangeraakt, is dat normaal?’

BREDA - ‘Ik ben al een week niet ongesteld geworden. Ben ik nu zwanger?’, ‘Alle jongens hebben al baardgroei, maar ik nog niet. Wat kan ik daar aan doen?’ en ’Ik ben altijd alleen thuis. Is dat normaal?’. Slechts enkele voorbeelden van de vele vragen die Anouk Jacobs (30) uit Breda en Ivonne van Korven (29) uit Den Bosch dagelijks voorgeschoteld krijgen. Beiden zijn jeugdverpleegkundigen bij de GGD West-Brabant en werken regelmatig in de chatroom van de GGD website.

,,Na de opleiding verpleegkunde heb ik me gespecialiseerd in jeugdverpleegkunde. Bij dit deel van de gezondheidszorg richt je je op preventieve zorg. Het signaleren van problemen en/of ziektes bij jongeren, in plaats van achteraf behandelen is hierbij uitgangspunt. Wij komen daarom ook op scholen met ons spreekuur. Daarnaast kunnen ze altijd terecht bij de GGD via de website. Deze site is een goed voorbeeld van preventieve zorg”, legt Jacobs uit.

Openheid

Beide medewerkers chatten nu zo’n 2,5 jaar met jongeren over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van Korven: ,,Het voordeel van de anonieme chat is, dat jongeren opener durven te zijn. ,,Ik merk duidelijk verschil in het soort vragen tussen mijn spreekuur en de anonieme chat. Online zijn jongeren directer. Ze durven letterlijk alles te vragen. De gevoelige onderwerpen als seksualiteit, soa’s en misbruik komen hier meer aan bod. Het hoge aantal chats laat duidelijk de behoefte zien.”

Beleefwereld

De overheid stelde in 2014 vast dat de jeugdgezondheidsorganisaties ervoor moesten zorgen dat jongeren bij alle beschikbare informatie kunnen komen. ,,De aanpak hiervan heeft de GGD in samenwerking met jongeren uitgewerkt. De anonieme chat is afgestemd op de beleefwereld en behoeften van de jeugd. Zo kunnen ze altijd op eigen initiatief contact zoeken”, legt Linda Vlamings (41) uit Bavel, woordvoerder van GGD West-Brabant uit.

Van Korven: ,,Communiceren met jongeren is anders dan met volwassenen. Ook tussen face to face contact en online zitten veel verschillen. Op internet nemen wij altijd het initiatief door gelijk te vragen waarmee we iemand kunnen helpen. Verder is het belangrijk veel te herhalen. Zo controleren we of we het goed begrepen hebben. Soms is alleen het luisteren naar iemands probleem al voldoende. Maar we moeten geregeld zorgen dat iemand hulp gaat zoeken. Dit is een van onze hoofdtaken. Aansporen om het iemand te vertellen. Veelal weten jongeren niet dat er op school een vertrouwenspersoon zit. Of dat er andere instanties zijn waar ze kunnen aankloppen.”

Hulp

De landelijke jongerenwebsite van de GGD’en die in 2014 van start ging, heeft in 2016 ruim 427.000 unieke bezoekers getrokken. Hierbij zijn ruim 5.000 chats behandeld en 2.000 mails beantwoord in 1 jaar tijd. Vlamings: ,,We zijn begonnen met één chatmedewerker per vestiging. In de 2,5 jaar dat we draaien zijn dit er gemiddeld vijf per vestiging geworden en 81 in totaal. De openingstijden van de chat zijn ook uitgebreid. Nu is de chat op werkdagen tussen 15.00 en 17.00 uur en 19.00 en 21.00 uur open. In maart verruimen we deze tijden naar 15.00 tot 21.00 uur aan een stuk en gaan we ook op zondag enkele uren open.”

Jacobs: ,,We proberen de openingstijden zoveel mogelijk aan te passen aan het leefritme van jongeren. Overdag zitten ze op school. Middag en avond zijn betere momenten. Op ons scherm zien we hoeveel er in de wacht staan. Tijdens piekmomenten kunnen we extra hulp inschakelen van collega’s.”

Altijd antwoord

Wat moet je doen als je op een ander tijdstip op zoek bent naar antwoorden? Van Korven: ,,Mailen. Als de chat gesloten is en de vraag kan niet wachten, dan kunnen ze een berichtje achterlaten. Deze mail wordt twee keer per dag gelezen. Zo heb je altijd binnen 12 uur antwoord.”

Beide dames zijn het erover eens dat het heel bevredigend werk is om te doen. ,,Je hebt echt het gevoel dat je iemand kan helpen. Natuurlijk blijft het moeilijk. Zeker zaken die te maken hebben met (seksueel) misbruik zijn erg heftig. Maar verwaarlozing komt ook wel binnen hoor. Naderhand krijgen we vaak dankbare reacties”, aldus Van Korven.

Jacobs: ,,Het voelt goed als je een chat kunt afsluiten nadat iemand bijvoorbeeld typt: ‘Super bedankt! Ik ga het in een brief schrijven en geef die dan aan mama. Dan weet ze het.’

Voor meer informatie zie jouwggd.nl.

