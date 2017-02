Carnaval gaat voor, Dijkhoff kijkt lijsttrekkersdebat wel na carnaval terug (poll)

BREDA/ETTEN-LEUR,,Ik ben al een paar jaar geleden opgehouden me druk te maken over wat ze boven de sloot van carnaval vinden. Laat staan dat ik de illusie heb dat er rekening mee gehouden wordt’’, reageert VVD-er en Bredanaar Klaas Dijkhoff op de column van BN DeStem-columnist Niels Herijgers in de krant van zaterdag.

Die noemt het een ‘misser’ dat het RTL-Premiersdebat wordt uitgezonden op zondag 26 februari, als het carnavalsfeest hier in volle gang is. ‘Kan het ze niet schelen dat ze een paar miljoen potentiële kijkers en kiezers missen?’, vraagt hij zich af.

,,RTL richt zich blijkbaar alleen op de Randstedelijke kiezer’’, reageert CDA-politicus René Peters uit Oss, derde op de kandidatenlijst van de partij die een groot deel van haar aanhang beneden de rivieren weet. ,,Ik snap niets van die keuze van RTL. Voor het CDA telt het zuiden juist wel mee. Daarom is Sybrand Buma ook ingegaan op de uitnodiging voor het debat van het Zuiden op 11 maart, waar Rutte niet op in is gegaan’’, wrijft Peters nog even in.



Zelf gaat hij wel carnaval vieren, net als PvdA-voorvrouw Attje Kuiken, die in Breda woont en zich carnaval niet langs de neus laat gaan. ,,Het is het leukste evenement van het jaar. Ik vier zelf ook carnaval, liefst juist op die zondag. Ik was er heel verbaasd over dat RTL het debat op die datum gepland heeft. Maar wij gaan daar niet over. RTL gaat over de agenda.’’

Dijkhoff kijkt in ieder geval niet naar het debat op de 26e. ,,Ze plannen maar raak, ik hos op de Grote Markt. Dat debat neem je dan gewoon op, dat is met die TV-kastjes van tegenwoordig simpel in te stellen.’’

Hij heeft ook nog een tip. ,,Dan vier je carnaval, brak je uit en kijk je woensdag het debat terug. En als je dan toch steil achterover slaat van wat een lijsttrekker zegt, kun je ook meteen die haring naar binnen happen. Alaaf!’’, aldus Dijkhoff

De PVV gaf geen reactie op de vraag wat ze vonden van de planning van RTL. Ook de zender zelf reageerde niet op de vraag waarom het debat tijdens carnaval plaatsvindt.

In onderstaande video uit 2013 laat Dijkhoff al even zien hoe hij de weken voor carnaval tijdens het werk in Den Haag al vooruitkijkt naar het leutfeest.