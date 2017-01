article

1.6869964

BREDA - De camera's die vrijdag in de Adriaan van Bergenstraat in Breda zijn geplaatst, blijken wel naar behoren te functioneren. Volgens een gemeentewoordvoerder was er sprake van een misverstand over storingen aan beveiligingscamera's in de binnenstad.

Camera's Adriaan van Bergenstraat in Breda werken wel goed zegt gemeente

BREDA - De camera's die vrijdag in de Adriaan van Bergenstraat in Breda zijn geplaatst, blijken wel naar behoren te functioneren. Volgens een gemeentewoordvoerder was er sprake van een misverstand over storingen aan beveiligingscamera's in de binnenstad.

http://www.bndestem.nl/regio/breda/camera-s-adriaan-van-bergenstraat-in-breda-werken-wel-goed-zegt-gemeente-1.6869964

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6864217.1485685555!image/image-6864217.jpg

Breda,dnr

Breda