article

1.6808051

BAVEL - Op de A27 ter hoogte van Bavel is een bestelbusje over de kop geslagen en in de berm tot stilstand gekomen.

Busje slaat over de kop op A27 bij Bavel

BAVEL - Op de A27 ter hoogte van Bavel is een bestelbusje over de kop geslagen en in de berm tot stilstand gekomen.

http://www.bndestem.nl/regio/breda/busje-slaat-over-de-kop-op-a27-bij-bavel-1.6808051

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6808052.1483450812!image/image-6808052.jpg

Breda,dnr

Breda