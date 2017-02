article

ZUNDERT - Burgemeester Leny Poppe-de Looff van Zundert is woensdagavond te gast in het tv-programma Jinek. Ze praat daar over Fort Oranje, de al jarenlang door misstanden en criminaliteit geteisterde camping bij Rijsbergen.

Burgemeester Zundert praat bij Eva Jinek over Fort Oranje

