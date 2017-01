Broer en zus uit Breda organiseren NK Risk: 'Maak de kinderen wakker, papa is kampioen geworden'

BREDA - Fanatieke spelers van het bordspel Risk verzamelen zich op 4 februari in Amsterdam voor het Nederlands Kampioenschap. Verantwoordelijk daarvoor zijn de Bredanaren Jouri (26) en Tara (24) Schoemaker.

De oudste van de twee kwam tijdens zijn studententijd in Delft op het idee om een Risk-kampioenschap te organiseren. "In de studentenwereld wordt heel veel geriskt’’, vertelt hij. "Ik ontwierp destijds een houten Risk-bord en dacht: dit is de perfecte prijs voor een NK Risk." Toen dat nog niet bleek te bestaan besloot hij in 2015 samen met zijn zus zelf het initiatief te nemen. Inmiddels is het NK al toe aan de derde editie.

Magie

De eerste editie werd opgezet met behulp van een crowdfund-actie. Uiteindelijk deden er zo’n tweehonderd mensen mee. Een jaar later waren dat al driehonderd mensen. "We hopen die groei dit jaar door te zetten.’’

Volgens Schoemaker is de diversiteit tussen de spelers een van de mooiste dingen aan het NK. "Het zijn zowel studenten en hele fanatieke Riskers, die ook online spelen. Maar ook volwassenen die vroeger veel hebben gespeeld. Juist aan de tafels waar studenten en vaders zitten ontstaat echt magie.’’

De winnaar krijgt een in hout gegraveerd Risk-bord en een wisselbeker. Hij of zij mag zich dan de opvolger noemen van de Zeeuw Jaco Moelker, die vorig jaar won. Over hem heeft Schoemaker nog een mooie anekdote. "Hij belde vorig jaar laat in de avond zijn vrouw en zei: Maak de kinderen wakker, want papa is Nederlands kampioen Risk geworden.''

Ministerie van Defensie

Nadat de eerste twee edities plaatsvonden in Delft werd dit jaar gekozen voor Amsterdam. Reden daarvoor is een samenwerking die Schoemaker en zijn zus zijn aangegaan met het Ministerie van Defensie. Zij faciliteren de locatie, een kazerne op een marineterrein in Amsterdam. Wat financieel voordelig is voor de organisatie. "De locatie is onze grootste kostenpost.''

Defensie hoopt op deze manier meer studenten met een technische achtergrond aan te trekken. Schoemaker zegt zo’n anderhalf jaar bezig te zijn geweest om het Ministerie achter zich te krijgen. "Vorig jaar is het niet gelukt, maar de aanhouder wint."

Inschrijven voor het NK Risk kan nog tot en met 22 januari via deze link.