Bredase steun voor gospelzangeres Lillian Boutté

BREDA - Ze is een bekend gezicht in Breda: Lillian Boutté, de Music Ambassador of New Orleans. Twaalf keer trad ze op tijdens het Breda Jazz Festival, sinds 1983 verzorgde ze vaker het Gospel Concert in de Grote Kerk.

Maar ook buiten het festival was ze in Breda te horen. In de vroegere Roaring Twenties Club bijvoorbeeld, of bij Jazz at the Castle.

In 2015, bij haar laatste gospelconcert, merkten intimi al dat ze vergeetachtig was. Boutté bleek te lijden aan de ziekte van Alzheimer.

Het Breda Jazz Festival gaat het aan het hart. Boutté is de laatste maanden snel achteruit gegaan. Haar naasten herkent ze niet meer. Haar familie zet alles op alles om haar zo lang mogelijk thuis in New Orleans te kunnen verzorgen. Dat blijkt moeilijk.

Want al trad Boutté wereldwijd op, gaf ze talloze benefietconcerten. Zong ze geld bij elkaar voor slachtoffers van orkaan Katrina en kinderen in nood, ze hield niets aan haar carrière over. Mede daardoor heeft haar familie -in een Amerika met een dure gezondheidszorg en een verdwijnende Obama Care- het financieel zwaar.

Breda Jazz Festival roept hulp in van Bredase fans. "Dat verdient ze", zegt voorzitter Bart Wouters.

Steunen kan via: www.bredajazzfestival.nl