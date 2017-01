Bredase stelletjes verzwijgen samenwonen en krijgen taakstraf

BREDA - Twee stellen uit de Bredase wijk Heuvel hebben woensdag van de rechtbank in Breda taakstraffen gekregen omdat ze voor de sociale dienst verzwegen dat ze samenwoonden. Daardoor kregen ze duizenden euro's aan onterechte bijstandsuitkering.

Eén man kreeg behalve 100 uur taakstraf ook nog een maand voorwaardelijk. Die man was willens en wetens gaan samenwonen, maar verzweeg dat, omdat hij alleen maar zou 'proberen te samenwonen'. De man legde het proberen uit met zijn eigenschap dat hij niet zo makkelijk is in de omgang. Maar nadat zijn partner in 2014 werk kreeg, trok hij helemaal bij haar in. Alleen om voor de kinderen te zorgen, vertelde hij, maar in zijn eigen woning werd sindsdien nauwelijks nog water verbruikt. Zijn partner kreeg een taakstraf van 100 uur.Tegen hen was 240 en 180 uur taakstraf geëist, met een voorwaardelijke celstraf. De rechter vond echter dat pas vanaf 2014 is bewezen dat ze echt samenwoonden, de officier dacht al sinds 2011.

Het andere stel kreeg allebei 40 uur taakstraf. Zij verzwegen hun situatie veel korter.