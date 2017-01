Bredase prinsen spreken politiek toe: 'Fantastisch leuk initiatief'

BREDA - Het kan wel eens de best bezochte gemeenteraadsvergadering ooit worden in Breda. "In elk geval de gezelligste", lacht Thierry Aartsen, fractievoorzitter van de VVD. Het betreft een extra vergadering op dinsdag 21 februari met slechts één agendapunt: carnaval.

Bij deze eerste 'Carnavaleske gemeenteraadsvergadering' zitten alle leutvorsten van de carnavalsverenigingen uit de gemeente Breda achter de tafel waar normaliter het college zit en spreken dan de gemeenteraad toe.

Burgemeester en wethouders nemen die avond de rol van de bodes over en zorgen voor hapjes en drankjes. De gemeenteraadsleden zitten op hun gebruikelijke plek, maar ze zijn wel verkleed én en ze hebben een spreekverbod. "Wij raadsleden praten de rest van het jaar al meer dan genoeg," zegt Aartsen, die het initiatief voor de vergadering nam.

Sociale cohesie

"Het idee achter de bijeenkomst is dat we de politiek meer willen betrekken bij die vele honderden vrijwilligers die actief zijn met carnaval in onze gemeente. En dat we ook laten zien dat carnaval niet alleen bier drinken is maar ook voor sociale cohesie zorgt," aldus Aartsen. In Oost-Brabant zijn er volgens hem verschillende gemeenten waar ook dergelijke raadsvergaderingen worden gehouden.

Tijdens hun toespraken mogen de prinsen (en de baron van het Ginneken) hun carnavaleske plannen ontvouwen en daarbij hoeven ze de politiek niet te sparen. "Ik heb begrepen dat we in een soort buut ook de politiek op de hak mogen nemen", zegt Prins Daan (Danny de Klerk) van 't Kielegat.

Fantastisch

Prins Daan vindt het een 'fantastisch leuk initiatief'. "Het geeft aan hoe de politiek en gemeente betrokken zijn bij het carnavalsfeest. En omdat de voltallige carnavalswereld uit de gemeente er aan meedoet, zorgt het ook voor saamhorigheid en verbroedering."

De bijeenkomst in de raadzaal van het Stadhuis is openbaar en begint om 20.11 uur. Belangstellenden kunnen de vergadering volgen vanaf de publieke tribune of vanuit de trouwzaal.