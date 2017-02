Bredase politiek heeft moeite met spreiden coffeeshops

BREDA - Het loslaten van de eis dat coffeeshops in Breda alleen in het centrum gevestigd mogen zijn, wordt niet positief ontvangen door een meerderheid in de Bredase gemeenteraad.

Dat bleek donderdagavond tijdens een commissievergadering waarin een notitie werd besproken van burgemeester Paul Depla over het coffeeshopbeleid in Breda. Hij wil dat beleid op enkele punten aanpassen. Als burgemeester kan Depla dat eigenstandig doen, maar hij wil wel graag de mening van de gemeenteraad daar in meenemen.

Centrum

Volgens de notitie kan een betere spreiding van coffeeshops er voor zorgen dat de illegale softdrugshandel verminderd wordt. In het verleden heeft Breda ervoor gekozen om coffeeshops in principe alleen nog in het centrum toe te staan.

Veel shops waren toen gevestigd buiten de binnenstad en trokken veel drugstoeristen. Momenteel liggen er nog twee coffeeshops buiten het centrum, aan de Haagweg en in Brabantpark. Er is daar weinig sprake van overlast.

Illegale handel

De gedachte van Depla is dat de illegale handel in bepaalde gebieden tegengegaan wordt, als op die plekken ('nabij gebruikers') een coffeeshop aanwezig zou zijn. Er mogen echter niet meer shops bij komen in Breda.

De gemeente gaat ook niet actief sturen op spreiding. Maar als een van de huidige acht zaken in de gemeente stopt, kan een andere locatie in beeld komen. Wel blijft van kracht dat een shop niet in een woonwijk of vlakbij een school kan komen.

Moeite

Diverse politieke partijen hadden moeite met eventuele spreiding van shops. "Ik ben ook benieuwd waar de die coffeeshops dan zouden kunnen komen," zei Thierry Aartsen (VVD). CDA-raadslid Peter Elbertse ziet helemaal niets in versoepeling van de voorwaarden. "Het moet blijven zoals het is, en liefst met minder coffeeshops."

Het argument dat straathandel wordt tegengegaan als in het betreffende gebied een coffeeshop komt, kon er bij Henk van der Velde (PvdA) niet goed in. "Voor je het weet lok je er straathandel mee uit. Wie ergens een coffeeshop wil beginnen, zou er voor kunnen zorgen dat daar straathandel ontstaat."

Huidige locaties

Depla zei in een toelichting dat hij bij voorkeur de coffeeshops op de huidige locaties wil handhaven. "Maar ik wil de mogelijkheid hebben om een coffeeshop elders toe te staan, als blijkt dat het beter is voor de situatie in dat gebied." Hij zei wel toe nog een keer naar dit specifieke punt in de notitie te kijken.

De meeste partijen konden zich wel vinden in het voorstel om iets soepeler om te gaan met handelsvoorraden die coffeeshops mogen hebben. Depla stelt in de notitie voor coffeeshops niet gelijk te sluiten als hun voorraad een keer hoger blijkt te zijn dan de toegestane 500 gram maar ze eerst een waarschuwing te geven.