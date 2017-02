Bredase huiseigenaren kunnen abonnement afsluiten om woning duurzaam te maken

BREDA - Breda gaat meedoen aan een pilot waarbij het voor huiseigenaren mogelijk is hun woning te verduurzamen zonder dat ze daar direct een groot bedrag voor hoeven neertellen. Particulieren betalen dan maandelijks een abonnement, dat ze terug verdienen omdat hun energierekening lager wordt.

Als de pilot slaagt verwacht wethouder Paul de Beer dat in Breda vanaf volgend jaar 'enkele tienduizenden woningen' in principe in aanmerking kunnen komen voor zo'n abonnement.

De Beer ondertekende deze week samen met enkele gemeenten uit het oosten van het land en het ministerie van Binnenlandse Zaken de City Deal Woningabonnement. De 'deal' maakt het mogelijk experimenten te doen met financiering die anders (nog) niet is toegestaan door het ministerie.

Breda begint met een kleine pilot in Geeren-Zuid. Daar renoveert woningcorporatie AlleeWonen 76 woningen om ze duurzaam te maken. Vier woningen in dat project zijn particulier eigendom. Om ook die bewoners mee te kunnen laten doen, wordt de City Deal ingezet.

Daarnaast loopt er een traject waarbij onderzocht wordt hoeveel en welke woningen in aanmerking komen in Breda voor verduurzaming. "Als die projecten samen komen, verwacht ik dat we de abonnementen op grote schaal kunnen uitrollen in Breda," aldus De Beer.

Kern van het plan is dat particulieren hun woning laten verduurzamen door daarvoor geselecteerde bedrijven. Het kan daarbij gaan van alleen isoleren tot een compleet pakket, inclusief het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen. De investering betalen de particulieren terug via een abonnement dat - afhankelijk van de kosten - vijf tot twintig jaar loopt.

"Mensen krijgen niet alleen een lagere energierekening maar het huis wordt ook meer waard en ze krijgen ook meer comfort omdat ze met minder grillige temperatuurverschillen te maken krijgen", aldus De Beer.

Volgens landelijke regels is dit soort financiering persoonsgebonden, waardoor het voor mensen bij eventuele verhuizing lastig is het abonnement over de dragen. "Als Breda gaan we ons er voor inzetten dat die regels worden versoepeld. Als die barrière wordt geslecht, wordt dit nog interessanter," aldus De Beer.