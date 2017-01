article

BREDA - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 48-jarige Bredanaar aangehouden. Hij werd gepakt omdat hij achter het stuur zat, terwijl hij harddrugs had gebruikt. Hij is zijn rijbewijs kwijtgeraakt.

Bredanaar raakt rijbewijs kwijt na cocaïne snuiven

