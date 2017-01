Bredanaar loopt voor Kerk in Nood 'Doen er alles aan om te ontvluchte

BREDA - Eenentwintig kilometer hardlopen door het centrum van Den Haag en Scheveningen. Dat is wat Bredanaar Dennis Peters in maart gaat doen. Hiermee hoopt hij geld in te zamelen voor stichting Kerk in Nood, die onder andere Syrische kinderen helpt.

"Dan moet je denken aan voedselpakketten, inentingen en onderdak", zegt Peters, wie communicatiemedewerker is bij de stichting. "Voor mijn werk was ik afgelopen jaar op de grens tussen Syrië en Libanon. We zaten in de vlakte van een vallei, waar een klein dorp was. Iedere nacht hoorde je de artillerie en kwamen de vluchtelingen onze kant op gerend, met plastic tassen om hun voeten. Ze doen er alles aan om het te ontvluchten."

Peters beschrijft hoe de eerste paar families nog in leegstaande gebouwen konden wonen, maar alle panden vrij snel gevuld waren. "Dus waren er overal hutten van plastic en canvasdoeken. En dat werden er steeds meer, want iedere dag kwamen er wel dertig families bij."

Hulp

Hulp krijgen de vluchtelingen volgens Peters vooral van christenen in Libanon en de omringende landen. "En die lokale kerken krijgen weer hulp van Kerk in Nood. Vooral inentingen zijn belangrijk. Sinds het begin van de burgeroorlog hebben de kinderen die immers niet meer gehad. Nu zijn er dus duizenden kinderen met polio, difterie en tetanus. Maar ook traumazorg is belangrijk."

Daarom dat Peters over twee maanden de CPC Loop Den Haag gaat lopen. "Afgelopen week heb ik voor het eerst negentien kilometer gelopen, om te oefenen. Viel vies tegen, dus moet nog wel even trainen. Maar ik denk dat het wel gaat lukken."

