BREDA - In de wijk Princenhage in Breda is zaterdagavond een man (70) aangehouden toen hij agenten bedreigde met een honkbalknuppel.

Bredanaar (70) bedreigt agenten met honkbalknuppel

